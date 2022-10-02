Когда ждать бабьего лета в Беларуси? 2.10.2022, 9:30

1,972

Синоптики рассказали о погоде в октябре и на следующей неделе.

Погода в Беларуси в октябре будет вполне типичной для середины осени: много дождей и тумана, а под конец месяца — первый гололед. Но, если повезет, удастся ухватить и несколько дней бабьего лета, рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Среднемесячная температура в наступившем месяце ожидается в пределах нормы — то есть от +5°C по северо-востоку до +8°C по северо-западу. Ночью на термометрах будет +2…+6°C, днем — +8…+12°C.

Количество осадков в октябре тоже будет соответствовать климатической норме: нам предстоит от 11 до 16 дождливых дней и до 14 дней тумана. Во второй и третьей декаде октября могут наблюдаться дождь с мокрым снегом, а в конце месяца — гололедные явления и изморозь.

По словам Рябова, хотя начало октября оказалось мокрым, с середины следующей недели, скорее всего, распогодится и можно будет рассчитывать на несколько дней старого бабьего лета, которого белорусы оказались лишены в сентябре.

С понедельника 3 октября погодные условия будут определять атмосферные фронты от южного циклона, который станет смещаться через центральные регионы России на север. Они принесут облачную с небольшими прояснениями погоду, кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Влажность до 90%. В утренние часы в отдельных районах возможен туман, видимость до полукилометра. Ночью +4…+9°C. Днем в понедельник воздух прогреется до +8…+14°C, во вторник 4 октября +11…+13°C.

В середине недели атмосферными процессами начнет управлять антициклон с запада. Ожидается преобладание переменной облачности, без существенных осадков. Под утро непродолжительные слабые туманы, видимость до километра. Ветер южной четверти, умеренный. Влажность до 70%. Температура воздуха в среду 5 октября ночью +3…+8°C, днем +8…+15°C.

В начале второй половины недели ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. Влажность до 70%. Температура под утро +3…+8°C, в дневные часы в четверг 6 октября +12…+17°C, в пятницу 7 октября +13…+15°C.

На следующие выходные синоптики предварительно обещают очередной погожий антициклон с запада. Сохранится переменная облачность. Осадки маловероятны, лишь днем в воскресенье по северо-западу пройдут небольшие дожди. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Ночью +4°C…+9°C. Днем в субботу 8 октября +15…+18°C, в воскресенье 9 октября +11…+18°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».