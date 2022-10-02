Болезни Путина: почему глава Кремля странно двигается

Болезни Путина: почему глава Кремля странно двигается1
- 2.10.2022, 9:39
- 5,370
Кадры на видео выдают тщательно скрываемый диагноз российского диктатора.
Движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать. Об этом идет речь в программе Гроши под названием «Тайная жизнь матрешки».
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
В программе напоминается, что у Путина специалисты не исключают признаки болезни Паркинсона.
Также ранее было опубликовано видео со встречи Путина с Сергеем Шойгу. Тогда хозяин Кремля крепко вцепился руками в стол.
«Выглядит все это максимально неестественно. Как будто президент России не может поднять правую руку», - подчеркнули авторы материала.
Они добавили, что у Путина явно проявляется хромая походка, а также плохо работающие руки.
«Откровенно разваливающееся первое тело», - добавили журналисты.