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Болезни Путина: почему глава Кремля странно двигается

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  • 2.10.2022, 9:39
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Болезни Путина: почему глава Кремля странно двигается

Кадры на видео выдают тщательно скрываемый диагноз российского диктатора.

Движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать. Об этом идет речь в программе Гроши под названием «Тайная жизнь матрешки».

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В программе напоминается, что у Путина специалисты не исключают признаки болезни Паркинсона.

Также ранее было опубликовано видео со встречи Путина с Сергеем Шойгу. Тогда хозяин Кремля крепко вцепился руками в стол.

«Выглядит все это максимально неестественно. Как будто президент России не может поднять правую руку», - подчеркнули авторы материала.

Они добавили, что у Путина явно проявляется хромая походка, а также плохо работающие руки.

«Откровенно разваливающееся первое тело», - добавили журналисты.

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