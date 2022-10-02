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Министр обороны Германии неожиданно прибыла на юг Украины

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  • 2.10.2022, 9:50
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Министр обороны Германии неожиданно прибыла на юг Украины

Кристин Ламбрехт привезла «дополнительные инструменты» для укрепления ВСУ.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт прибыла на юг Украины с неанонсированным визитом и встретилась с украинским Министром обороны Алексеем Резниковым.

Алексей Резников сообщил, что во время визита его коллеги Кристин Ламбрехт в Украину она привезла «дополнительные инструменты» для укрепления украинской армии.

«Принимал мою немецкую коллегу Кристин Ламбрехт на юге Украины. Госпожа министр принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления украинской армии», - написал Резников в Twitter в субботу вечером.

Он подчеркнул, что они с Ламбрехт обсудили текущую геополитическую и безопасность. Кроме того, Ламбрехт пообщалась с украинскими военными и увидела германскую зенитную самоходную установку Gepard на боевом дежурстве.

Это первый визит Ламбрехт в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Министр обороны ФРГ пообещала, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение следующих нескольких дней.

Министру рассказали о применении переданных правительством ФРГ Киеву САУ Gepard. По словам Ламбрехт, эти самоходные зенитные установки помогут защитить одесскую критическую инфраструктуру от ракетных ударов РФ.

Ранее Германия поставила Украине всего 30 таких САУ, а также 6000 боеприпасов к ним.

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