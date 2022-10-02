Экономист: Пенсии белорусов могут сгореть вместе с облигациями Банка развития 2 2.10.2022, 10:18

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Пенсионная «реформа» властей оказалась ловушкой.

С 1 октября в Беларуси запустили очередную пенсионную «реформу». Суть ее в том, что работники смогут перечислять часть зарплаты на «вторую», дополнительную пенсию, а наниматели в обязательном порядке должны накинуть сверху к этой сумме до 3 %. По замыслу чиновников, нововведение позволит решить ряд пенсионных проблем. Однако эксперты считают, что момент выбран неудачно и проблем с пенсионной системой нововведение не решит, по крайней мере в ближайшей перспективе, сообщает «Белсат».

Что нового хотят ввести в октябре

Пенсионная система Беларуси была перенята из СССР и долгое время не проходила структурных реформ. До сих пор почти все пенсии выплачиваются в рамках распределительной пенсионной системы, т. е. финансируются за счет текущих взносов трудящихся, а также субвенций, выделяемых из государственного бюджета.

Такая система хорошо работает, когда население молодое и увеличивается, а также в условиях быстрого экономического роста, однако дает сбой при старении населения, замедлении деловой активности и дефиците бюджета, а это как раз факторы, актуальные для Беларуси. На данный момент большинство работодателей перечисляют в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) 34% от зарплаты работника, из которых 29% идут на пенсионное страхование. Работник в свою очередь выплачивает в ФСЗН 1% от своей зарплаты.

С 1 октября белорусы, имеющие официальную работу, смогут откладывать на дополнительную накопительную пенсию. По желанию работника можно будет оплачивать особый страховой взнос, который составит до 10% от его зарплаты. Работодатель должен будет добавить такой же процент в будущую пенсию, но не более 3 %.

Иными словами, если работник решит перечислять 1% от зарплаты, то наниматель должен внести также 1 %. Если же сотрудник захочет откладывать 4% и более, то работодатель переведет только максимальные 3 %. При достижении пенсионного возраста работника страхователь будет ежемесячно выплачивать ему дополнительную накопительную пенсию в течение 5 или 10 лет (на выбор гражданина). Еще привлекательно звучит пункт, в котором «предусматривается возможность наследования накопительной пенсии». Как это будет выглядеть на деле – пока не понятно.

Вступить в такую программу можно не менее чем за 3 года до достижения пенсионного возраста (сейчас он составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин). Чиновники обещают защитить взносы от инфляции. Для этого деньги хотят размещать в депозиты и ценные бумаги.

Что не так?

Академический директор Исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова отмечает: подобная инициатива нужна, но она не своевременна и проблемы как таковой не решает.

«Надо понимать, что основная привлекательность нововведения в том, что взносы до 3% дублируются. Конечно, это создает стимул пользоваться этой схемой. Но многие не будут ей пользоваться – из-за непонимания, как это работает. Полагаю, ей будет пользоваться всего 5-10 %. В основном это будет привлекательно для людей, которым до пенсии осталось 5-10 лет. То есть сегодня человек отдает 3 %, а через 5 лет его пенсия будет на 50-100 рублей больше. Но на макроуровне проблема старения населения и дефицита бюджета Фонда социального развития это не решит», – говорит эксперт.

По ее словам, подобная инициатива хороша в том плане, что это первый, очень важный шаг к накопительным пенсиям.

«У нас нет культуры долгосрочных накоплений, и это для многих может стать первым шагом в этом направлении. Люди, почувствовав успешность подобного метода, задумались бы о других вариантах пенсионных накоплений. Но чтобы создать такую культуру, нужно время. Люди в Минфине понимают, что ситуацию с пенсионной системой надо решать. Но здесь вступают в силу институциональные ограничения. Пенсионные деньги вкладываются внутри страны, то есть нарушается правило № 1 всех накопительных пенсионных систем мира: от своих страновых рисков нужно максимально уходить. Чтобы не случилась ситуация, что экономика в целом просела, и в пенсионном фонде денег нет, так как те ценные бумаги, в которые вложился человек, упали из-за кризиса.

Деньги вкладываются в облигации Банка развития. На промежутке 5-10 лет я не удивлюсь, если мы увидим дефолт этого самого банка по облигациям, несмотря на государственные гарантии. Государственный дефолт в еврооблигациях мы уже наблюдаем. Пока технический, но тем, кто не получил за них денег, все равно, какой это дефолт. Здесь мы можем столкнуться с подобной ситуацией», – рассуждает Катерина Борнукова.

Эксперт отмечает еще один важный момент: на фоне войны и санкций Беларусь остается в ситуации огромной неопределенности на всех уровнях. Страна входит в глубокий экономический кризис – растет инфляция, снижаются реальные доходы населения, ожидается увеличение безработицы. Желание людей в таких условиях вкладывать деньги в накопительную пенсионную систему будет на очень низком уровне. А больше вкладывать и некуда.

«Согласно демографическим исследованиям, белорусская пенсионная система уже в дефиците, так как население стареет. Оно будет стареть еще больше, плюс огромная часть активного трудоспособного населения уезжает из Беларуси [только за последние два года из страны, по разным оценкам, могли уехать не менее 200 тысяч человек. – Авт.] Складывается ситуация, когда в стране стремительно уменьшается количество людей, которые могут платить взносы в ФСЗН, и одновременно увеличивается число людей, которые хотят получать пенсии. Когда у нас снижаются доходы, растут расходы, увеличивается дефицит, его нужно финансировать. Пока его финансировали из основного бюджета, но и он начинает испытывать проблемы, сейчас информацию о нем вообще засекретили. Скорее всего, там будут очень серьезные цифры. Поэтому встает вопрос в долгосрочной перспективе: что мы будем делать?» – отмечает эксперт.

По словам Борнуковой, накопительная система не является панацеей. Чтобы она нормально работала сегодня, нужно было ее вводить 20 лет назад. Сейчас ее безусловно стоит вводить, но нужно понимать, что результат она даст не мгновенно, а сначала даже создаст определенные трудности: государство как-то должно дублировать эти 3% взносов.

«Схема с 3% неплохая, но надо понимать риски: накопления могут сгореть вместе с облигациями Банка развития. Накопительные системы, которые предлагают страховые компании, также привязаны к беларусским ценным бумагам, то есть страновой риск остается актуальным. Надо понимать, что белорусская банковская система в какой-то момент может быть отрезана от мира», – подчеркивает Катерина Борнукова.

Что делать белорусам в такой ситуации?

По мнению нашей собеседницы, скорее всего будет и дальше повышаться пенсионный возраст. Напомним, пенсионный возраст мужчин – 63 года, а средняя продолжительность жизни, по данным Минздрава на 2020 год, – 64 года. Пенсионный возраст женщин – 58 лет.

«Конечно, было бы хорошо, чтобы решения о повышении пенсионного возраста были известны заранее, чтобы люди могли что-то для себя рассчитать. Однако сегодня 45- и 50-летний человек не может быть уверен, что он выйдет на пенсию через определенное количество лет.

Сегодня в условиях санкций хороших вариантов остается все меньше, и они связаны с большими сложностями. Если еще год назад можно было открыть от 500 долларов брокерский счет в «Альфа Банке» и начинать вкладывать деньги в международные акции, то сейчас этот вариант возможен только через посредников – например, каких-нибудь казахских брокеров.

Способов сберегать и накапливать себе на пенсию у белорусов не так и много, но они есть. Есть стандартные механизмы, начиная от депозитов и заканчивая вложениями в недвижимость, – которые, правда, доступны не всем, и в ситуации экономической неопределенности и войны не очень понятно, как это делать.

Можно вкладывать деньги в собственное здоровье, образование своих детей и свою личную, чтобы сохранять работоспособность. В любом случае, если даже изменений в нашей стране не произойдет, то из-за тех же 10 лет пенсии в Беларуси будут еще меньше, чем сейчас, люди будут беднее», – подытожила Катерина Борнукова.

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