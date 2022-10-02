Митрополит Кондрусевич молился об открытии Красного костела 2.10.2022, 10:31

Лукашисты закрыли храм с 26 сентября.

1 октября в Будславе католический архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич молился о скорейшем возобновлении деятельности Красного костела в Минске, который закрыт с 26 сентября. Об этом сообщает Catholic.by.

«Костел сегодня закрыт. Самый большой костел в Минске; костел, в который больше всего приходит людей. Будет ли там завтра богослужение?.. Наверное, нет. Где будем молиться? Какой костел вместит тех людей, которые туда приходят каждое воскресенье, каждый праздник?! Просим тебя, Божья Матерь, сделай все, выпроси эту милость решения тех, от кого зависит, будет открыт костел или нет, чтобы он как можно скорее начал вновь действовать, ведь костел – это место встречи человека с Богом», – сказал архиепископ.

По официальной версии Министерства по чрезвычайным происшествиям, в ночь на 26 сентября, в 03:35, в МЧС поступило сообщение о том, что в костеле святых Симеона и Елены сработала пожарная сигнализация.

«Выяснилось, что произошло загорание электропроводки в здании. В результате происшествия повреждено имущество на площади около 20 кв. м. Никто не пострадал», – заявили в ведомстве.

Но вскоре комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района Минска решила «временно запретить эксплуатацию здания».

Приход Красного костела – один из старейших и крупнейших в Минске. Ежедневно в святыне проходило от 6 до 8 месс, здесь работала воскресная школа, проводилось много различных культурных инициатив. Где теперь будут молиться верующие, непонятно. При этом в костел не пускают даже священников. Не исключается, что закрытие святыни может быть политически мотивированным.

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