«Впечатление как в фильмах о зомби, люди теряют человеческий вид» 24 2.10.2022, 10:40

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Как бегущие от мобилизации провели неделю в пробках на границах России.

Уже больше недели на границах России с другими странами почти неподвижно стоят многокилометровые пробки. После объявления Владимиром Путиным «частичной» мобилизации Россию покинули десятки, если не сотни тысяч человек. Стоящие в этих пробках люди говорят о «гуманитарной катастрофе» на границе, рассказывает Би-би-си.

Фото: BBC

На границе России с Грузией сейчас можно простоять около пяти суток. Люди проводят дни напролет в машинах — там же и спят. У стоящих в пробках постепенно заканчивается еда и вода.

Ожидание приводит людей в отчаяние: они бросают машины в надежде, что позже их заберет кто-то из близких или их можно будет продать, и проходят иногда десятки километров до КПП пешком.

Стояние в пробках обрастает своим «бизнесом», например, появляется услуги платного провоза до КПП. Очевидцы рассказывают, что за это берут от 45 до 150 тысяч рублей, а иногда, по их словам, это предлагают полицейские или пограничники. От отчаяния некоторые решаются заплатить за это.

Пока не ясно, сколько россиян уехали в Грузию за последнюю неделю. МВД Казахстана сообщило о въезде в свою страну около 98 тысяч российских граждан за неделю с 21 по 27 сентября.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как нежелание россиян участвовать в войне привело к гуманитарному кризису на границах, и как прошла первая неделя в пограничных очередях.

Сутками сидеть в машине

«Верхний Ларс» за последнюю неделю стало нарицательным названием места, где сложилась своя жизнь для желающих уехать. Если в первые дни мобилизации до КПП на границе можно было доехать за несколько часов, то сейчас стоящие говорят о сутках ожидания.

«Это просто гуманитарная катастрофа. Люди сутками сидели в машинах, иногда вообще без движения, у них кончалась вода», — описывает ситуацию на границе Александр.

Вместе с другом они за сутки проехали от Брянска до Владикавказа, а затем оказались в многокилометровой пробке. Путь из этой точки к переходу КПП занял четыре дня.

«Местами пришлось очень жестко нарушить правила дорожного движения, чтобы продвинуться. Стыдно, совестно, но что делать — мы были никакие и еле на ногах держались», — говорит он.

Сейчас, утверждает Александр, отстоять в пробке и пройти границу за четыре дня уже нереально.

Вечером в четверг Ольга рассказывала, что машина ее семьи стоит в этой пробке с семи утра понедельника. Когда на границе открыли проход для пешеходов, они простояли без движения 17 часов.

«Но были и свои плюсы: все начали выходить из машин, дети подружились друг с другом, наша пятилетняя дочь активно играла до позднего вечера, а взрослые развели костер и грели кипяток», — описывает Ольга время ожидания. За это время ее муж успел сходить в ближайший поселок за продуктами. Ее «соседи» по пробке нашли родник и набрали оттуда воду.

Через такое же долгое и сложное ожидание проходят на границе с Казахстаном. «Там холодно очень, степь, дождь, в первые сутки постоянно заводили машину погреться, но потом испугались, что закончится бензин», — рассказывает Анастасия из Тольятти. За первые сутки они проехали всего лишь семь километров из 27.

Фото: BBC

Когда в очереди появились слухи о том, что 27 сентября граница с Казахстаном будет закрыта, Анастасия попросила мужа пойти пешком, а сама осталась в машине.

«Нам оставалось около 20 километров до границы. Я подумала, главное, чтобы он успел перейти границу, а я потом как-нибудь доберусь», — говорит она.

Муж Анастасии рассказывал, что у самой границы наблюдал ужасные ситуации. «Люди теряли человеческий вид. Ругались, пытались пройти вне очереди. Даже пограничник выходил с автоматом и обращался к людям с просьбой организоваться в нормальную ровную очередь», — пересказывает она его слова.

Не у всех есть возможность передать машину кому-то в пробке и пойти пешком. На этот случай в чате предлагают свои услуги перекупщики. Один из них, попросивший не называть его имени, рассказал, что получил более 20 обращений меньше, чем за сутки после объявления в чате «Верхний Ларс». Большинство запросов — от владельцев недорогих автомобилей, некоторые просто узнают цену, чтобы подумать.

Фото: BBC

По его словам, многие недовольны ценами, которые он предлагает, — они ниже рыночных из-за дополнительных расходов. Но если человек не хочет продавать машину, он предлагает другой вариант: перевезти ее за деньги родственникам или просто поставить на хранение.

Люди в очередях пытаются помогать друг другу. На прошлой неделе в чате в «Телеграмме» искали рыжего кота, который потерялся в пробке. Галина рассказала, что они с семьей забрали кота из Воронежа уже по дороге в Грузию. Его хозяева уехали в Грузию еще до начала мобилизации, а потом решили не возвращаться, и попросили кого-нибудь забрать кота. Увидев пробку на месте, Галина с дочерью и собакой сняли квартиру на неделю, а ее муж с котом в переноске пошел переходить границу пешком. По дороге он поставил сумку на землю, чтобы достать из рюкзака воду — в этот момент кот открыл сумку и убежал.

Галина сообщила хозяевам кота о потере, написала сообщение в чате «Верхний Ларс» с просьбой позвонить, если кто-то его найдет.

«Люди начали так активно репостить, что меня даже заблокировали в чате. Телефон звонил каждые пять минут, иногда чаще. Это были как сочувствующие, так и те, кто говорил что-то типа «Твой кот у меня, пришли мне 100 тысяч рублей». В ответ на такие звонки я просила прислать фото и видео для подтверждения, но ничего не было. Звонили джигиты: «Эй, девушка, ты красивая на фото, куплю нового кота, только не плачь». Друзья смеются и говорят, что о потере кота можно снять фильм», — рассказывает она.

В то же время люди в чате постоянно спрашивают друг друга, нашелся ли кот. В последний раз Галине позвонил мужчина, который ехал из Грузии в Элисту и, встретив на дороге кота, забрал его домой. Обещал позже прислать его фото. Если кот окажется тем самым, элистинская транспортная компания уже связалась с Галиной и пообещала его привезти.

Помощь и взаимоподдержка — одна из главных составляющих этих сообществ. Люди, которые только выезжают в Грузию, покупают с собой больше продуктов, чтобы поделиться с соседями по очереди. Между машин ходят волонтеры, предлагая людям бесплатно взять еду или воду. Многие благодарят и отказываются: говорят, что у них еще есть свои запасы, а другим может быть нужнее.

Правда есть те, кто пытается продать еду. Анастасия рассказывает об осетинских пирогах, которые можно было купить за 800 рублей.

Перешедшие границу выглядят очень уставшими, рассказывает волонтер Кира Сотников, который собирает гуманитарную помощь для россиян и встречает их на границе.

«Впечатление как в фильмах о зомби, — рассказывает Сотников. — Они толкают эти несчастные велосипеды, плетутся, я видел даже достаточно взрослую женщину с палочкой. Они растеряны, не понимают, что делать. У них практически нет надежды, нет радости на лице, что вырвались из ада. А есть отчаяние, потому что теперь нужно искать жилье и работу, нужно как-то добраться до города, когда таксисты ломят цены».

Волонтеры встречают россиян и на границе с Казахстаном, пытаясь отвезти некоторых из них в ближайший город самостоятельно. Из-за этого у них регулярно случаются конфликты с таксистами.

«Говорят, что мы отбираем их хлеб, а однажды сказали „Валите из страны, езжайте в свою Россию и делайте там, что хотите“. Но мы граждане Казахстана, я всю жизнь здесь живу», — рассказывает 21-летняя Настя, которая вместе с десятками других жителей Казахстана не смогла наблюдать за кризисом и начала сама помогать приезжим. Она рассказывает, что волонтеры получают денежные переводы на продукты и средства гигиены в том числе из России — так люди хотят поддержать новую волну эмигрантов, вынужденных скрываться от мобилизации.

Не успеть в Финляндию

После закрытия границ странами Балтии и Польши у россиян почти не осталось способов попасть в Шенгенскую зону по суше. Финляндия была одним из популярных направлений, особенно для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Но в полночь 30 сентября Финляндия закрыла въезд для туристов из России, предупредив об этом решении меньше, чем за сутки. Исключение обещали сделать для россиян с туристическими шенгенскими визами, если у них есть серьезные основания для поездки — например, встреча с близкими родственниками, учеба или работа.

Игорь узнал об этом решении, когда уже ехал в автобусе в Финляндию. «Мне отступать было некуда, не выходить же. Попытал судьбу, попробовал», — говорит он.

Автобус приехал на границу около 2−3 часов ночи 30 сентября, когда запрет уже формально действовал. Российскую границу прошли очень быстро, рассказывает Игорь: пограничники просто просмотрели документы и отпустили, ни о чем не предупредив. Проверка документов на финской границе затянулась на несколько часов.

«Я сказал, что еду к онкобольной сестре, хочу вывезти к российским докторам. Преувеличенно, но это была попытка. Пограничник помотал головой, поулыбался и сказал: „Нет, вы не поедете“», — описывает ситуацию Игорь.

Следующие семь часов он и еще несколько человек с визами, выданными не Финляндией, ожидали возвращения документов. Паспорта вернули вместе с отказами во въезде. «Проводили за ручку за заборчик, под дождь, выставили ловить машину», — рассказывает Игорь.

В это же время Станислав (имя изменено по просьбе героя) пересекал границу в обратном направлении — из Финляндии в Россию. Пока пограничники досматривали прибывший автобус, в автомобильной очереди прибавилось около пяти машин — тех, кого не пропустили за границу и развернули.

«На российской границе стояла очередь — насколько я мог видеть, около 100 машин в сторону Финляндии. Люди стояли, на что-то надеялись, хотели проехать. Люди, которых развернули финские пограничники, были обижены на российских. Они говорили, что приехали на границу за несколько часов до закрытия, и что на российской их очень долго пропускали. Если бы не эта задержка, они бы имели шанс уехать», — рассказывает Станислав.

Эдуард с дочерью приехали на КПП «Торфяновка» около 20.00 и четыре часа провели в очереди. «Очередь была большая, но наши не очень быстро запускали: то ли потому что много машин было внутри, хотя мы их не видели, то ли не было большого желания», — говорит он.

Российскую границу они смогли пройти около 1.30 и после этого оказались в очереди на финскую, где простояли еще три часа. Финляндия не была целью визита, они ехали в Испанию транзитом, где у них квартира. Поездка была запланирована давно, что подтверждала дата покупки билетов.

«У нас были все документы на руках: билеты, документы на квартиру. Мы сказали, что не согласны с предварительным постановлением об отказе, показали даже документы о том, что квартире там нужен ремонт. В 11.30 нам вынесли полный отказ», — рассказывает Эдуард.

Пограничники проводили людей в помещение для ожидания рейсового автобуса и огородили забором прилегающую часть дороги, чтобы они не могли проехать в страну.

Из Мурманска в Норвегию

Единственной открытой страной Шенгенской зоны, в которую россияне могут попасть по сухопутной границе, остается Норвегия. КПП «Борисоглебск» находится на территории Печенгского района Мурманской области. Через этот переход автобусы и автомобили приезжают из Мурманской области в Киркенес в северо-восточной части Норвегии, ближайший пограничный город.

После закрытия въезда Финляндией глава минюста Норвегии Эмили Энгер Мель допустила введение аналогичного ограничения для россиян. «При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в короткие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибыло немного людей [из России], и здесь ситуация иная», — сказала министр.

Норвегия также будет наблюдать за границей с помощью вертолета с датчиками, поскольку власти страны считают повышенным риск ее незаконного пересечения.

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