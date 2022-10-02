Ученые выяснили, какая птица является самой быстрой на Земле 4 2.10.2022, 11:23

4,446

Эти птицы живут на всех континентах, кроме Антарктиды.

Самым быстрым животным на Земле считается гепард. Он может за 3 секунды набрать скорость в 110 км/час. Но в воздухе абсолютным рекордсменом по скорости полета при ловле добычи является сапсан. Именно во время охоты этот пернатый хищник может развивать скорость до 320 км/час. Хотя в обычном полете его может перегнать другое летающее животное, пишет Live Science.

Биологи считают, что самой быстрой птицей можно считать спасана. Эти хищные птицы живут везде, кроме Антарктиды и могут мигрировать на расстояние до 25 тысяч км.По словам Хайна ван Гроу из Лондонского музея естественной истории, сапсаны охотятся за другими птицами во время очень быстрого полета с огромной высоты. Заметив добычу, хищник может полететь к ней на скорости до 320 км/час.

А 20 лет назад в США один из местных сапсанов даже установил мировой рекорд по скорости полета с высоты. Эту птицу выпустили с борта самолета на высоте в более чем 5 км и сапсан длиной в 40 см, с размахом крыльев чуть более 1 м, и весом в 1 кг, спустился вниз на скорости в 389 км/час.

Достигать такой огромной скорости в полете сапсанам помогают их анатомические особенности. Эти хищные птицы имеют заостренные крылья, напоминающие крылья самолетов-истребителей. Эта форма крыльев уменьшает сопротивление воздуха и таким образом сапсаны могут лететь быстрее.

Также преодолевать сопротивление воздуха сапсанам помогает форма туловища, благодаря чему эти птицы могут падать с высоты на огромной скорости. Еще одной особенностью сапсанов является особая более жесткая структура их перьев, которые более плотно прилегают к телу, чем у других соколов

По словам британского зоолога Эда Дрюита, который занимается изучением сапсанов, у сапсанов также имеются особые ноздри, которые регулируют поступление воздуха в легкие. И даже при очень быстром полете птица не задыхается.

По словам ученых, сапсаны охотятся за огромным количеством разных птиц, в зависимости от места обитания. Примерное количество видов как мелких, так и крупных птиц, которые становятся жертвами сапсанов оценивается в 2 тысячи. Также сапсаны могут есть и летучих мышей, а еще некоторых грызунов.

Если сапсан является самой быстрой птицей, которая может развить огромную скорость при спуске к своей жертве во время охоты, то самым быстрым существом, которое перемещается по воздуху все же является вид летучих мышей под названием Бразильский складчатогуб.

Если сапсаны при горизонтальном полете могут развить скорость от 50 до 100 км/час, то эти летучие мыши летают со скоростью в 160 км/час.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».