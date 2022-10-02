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«Полный бред»: оккупант развенчал пропаганду об «успехах» армии РФ в Украине

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  • 2.10.2022, 11:32
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«Полный бред»: оккупант развенчал пропаганду об «успехах» армии РФ в Украине

«Победы» имеют место только по телевидению.

Оккупанты рассказывают родным об истинном состоянии российской армии. Однако родные больше доверяют пропаганде и не могут поверить, что их победы только по телевидению.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Разведка опубликовала перехваченный разговор военнослужащего РФ из 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона с его матерью.

Оккупант призвал мать не доверять российской пропаганде, ведь действительно ситуация на фронте другая. Солдат жалуется, что у них не хватает боеприпасов, а вооружение старое и почти недееспособное.

«Все, что показывают - полный бред. Полный. Это все в**боны. Ты бы видела. Мы, когда сопровождали колонну техники - это п**дец. Все 50-х, 60- лет. И все в единицах. Там три танка, пять БМП там, мотолыг», - сказал он.

Однако мать не очень верит словам своего сына. Она считает, что телевидение показывает правду.

«Показывают кадры все равно оттуда. Значит, есть и хорошая техника», - добавила женщина.

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