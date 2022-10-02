Стало известно что можно и что нельзя делать белорусам у себя на балконе 5 2.10.2022, 11:38

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За сушилку для белья дадут штраф?

Перекрашивать ограждения неэстетично, а сваленные доски и коробки могут загореться от окурка. Что не разрешается делать на собственных балконах и лоджиях, чтобы не оказаться нарушителем и не получить штраф, рассказали в агентстве «Минск-Новости».

Согласно правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденным постановлением Совмина от 21.05.2013 №399, запрещается загромождать балконы и лоджии; хранить на них взрывоопасные, отравляющие и загрязняющие воздух вещества и предметы (за исключением средств борьбы с грызунами и другими животными), а также легковоспламеняющиеся вещества с нарушением правил хранения и пользования.

В ЖКХ напомнили, что еще нельзя делать на собственном балконе:

перекрашивать ограждения в цвета, отличающиеся от проектных;

изменять форму и конструкцию помещений;

уменьшать нормативную высоту ограждения за счет увеличения толщины пола (высота ограждения должна составлять не менее 1,1 м от пола);

самовольно устанавливать козырьки и приспособления для сушки белья.

Первый заместитель генерального директора — главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Вячеслав Батура объяснил, что имеется в виду под загромождением. По его словам, балконы и лоджии нельзя заставлять громоздкими вещами не потому, что их тяжесть предметов может повлиять на прочность конструкции (хотя это тоже вероятно при превышении допустимой нагрузки), а по другим причинам.

Первая — пожарная безопасность. Любые легковоспламеняющиеся вещества, например, стопки макулатуры, стройматериалы из дерева, ветошь, даже картонные коробки, создают угрозу возгорания — например, если на балкон или лоджию залетит непогашенный окурок из соседского окна.

Вторая — санитария: в выставленном на балконе хламе могут завестись грибок, насекомые, он может начать распространять неприятный запах.

Третья — эстетический вид, особенно если балкон или лоджия не застеклены. Все эти конструкции считаются частью внешнего облика фасада жилого дома, который должен отвечать определенным требованиям. К слову, поэтому запрещено и перекрашивать ограждения снаружи в любой понравившийся цвет.

Что касается приспособлений для сушки белья, в ЖКХ уточняют: в границах внутреннего пространства балкона их можно использовать без каких-либо согласований, но нельзя выносить за пределами ограждения.

Требование о том, что высота ограждения должна составлять не менее 1,1 м от пола, распространяется на открытые балконы — с целью безопасности находящихся на них людей. Для застекленных конструкций оно не столь актуально.

Запрет изменять форму и конструкцию помещений не подразумевает выполнение отделки внутри балкона. А вот для его остекления требуется разрешение администрации района, разрабатывать же проект не нужно.

За нарушения вроде установки сушилок за пределами ограждения балкона, хранение там горючих материалов, в том числе досок, макулатуры и др., собственникам и нанимателям может грозить штраф. Как следует из ст. 22.12 КоАП, он составляет:

до 20 базовых величин за нарушение правил пользования жилыми помещениями согласно п. 4. Это касается физлиц, а юрлицо могут наказать штрафом до 30 до 60 базовых величин. Однако прежде выдается уведомление с требованием устранить недостатки в течение определенного срока, а штрафуют только при его невыполнении;

от 10 до 30 базовых величин согласно п. 5 — в случае самовольных переустройства или перепланировки, приведших к снижению несущей способности конструктивных элементов здания (когда выступает остекленная часть балкона). Предусмотрены штраф и уведомление с требованием демонтировать конструкцию или привести ее в соответствие с требованиями.

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