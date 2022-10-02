Компания, связанная с Шейманом, попала в новый скандал в Зимбабве 2 2.10.2022, 11:55

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Фирму обвинили в нелегальной добыче золота.

Золотодобывающую компанию Zim Goldfields обвинили в нелегальной добыче золота и других полезных ископаемых на территории известного туристического комплекса Мьюзенгана Лодж (Musangano Lodge), пишет зимбабвийское издание The Standard.

Комплекс принадлежит гражданке Германии Биргит Кляйн Альтеркамп (Birgit Klein Alterkamp) и ее собственность защищена двусторонним соглашением о защите и поощрении инвестиций (BIPPA).

Белорусскую компанию Zim GoldFields (ZGF) и китайскую Young Tech Engineering (YTE) обвиняют в разработке полезных ископаемых, в том числе рассыпного золота рядом с туристическим комплексом. После этого они перенесли разработку и на землю, принадлежащую немецкой гражданке. Утверждается, что это негативно повлияло на туристический бизнес.

Альтеркамп обратилась в Верховный суд, который запретил продолжать добычу полезных ископаемых, однако ZGF и YTE обжаловали это решение и продолжили работы.

«В одном из писем ZGF и YTE заявили, что мы устно дали им разрешение на добычу полезных ископаемых на нашей территории, что является ложью, и мы заявили, что оценка воздействия на окружающую среду не проводилась, что является требованием законодательства Зимбабве. ZGF и YTE ответили, что им не нужна такая оценка», — сказала владелица туристического комплекса.

По словам Альтеркамп, 8 июля 2022 года компании начали добычу полезных ископаемых на территории, прилегающей к туристическому комплексу с использованием тяжелой техники.

«Шум, создаваемый этой тяжелой техникой, беспокоил гостей Musangano Lodge», — сказала она.

Альтеркамп обратилась в суд и 1 сентября Верховный суд Мутари издал временный запрет, предписывающий прекратить добычу. Белорусские и китайские золотодобытчики опротестовали запрет и, не дожидаясь решения, 6 сентября с удвоенной силой приступили к работам, чтобы успеть добыть максимальное количество золота.

Частная компания Zim Goldfields Pvt Ltd не впервые попадает в скандал. В ноябре 2020 года минимум два горняка погибли в шахте по добыче золота на месторождении, принадлежащем Zim Goldfields.

В октябре 2021 года белорусские расследователи получили доступ к архиву документов из Pandora Papers и выяснили, что в апреле 2018 года было учреждено совместное предприятие по добыче золота Zim Goldfields Pvt Ltd, где через несколько прокладок Сергей Шейман и Александр Зингман получили 70%. В мае 2018 года Zim Goldfields Pvt Ltd получила грант на поиск и добычу золота.

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