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Террорист Гиркин заявил о начале «драки за власть» в России

  • 2.10.2022, 12:11
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Террорист Гиркин заявил о начале «драки за власть» в России

Политическая система пошла вразнос из-за военных поражений в Украине.

Военный преступник, офицер ФСБ РФ Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил о внутриполитических разборках в Кремле, вызванных очередным громким военным поражением в Украине.

С комментарием по этому поводу он выступил утром 2 октября в Telegram.

«Драка за власть вышла на поверхность», - написал диверсант. Он имел в виду «атаку» главы Чечни Рамзана Кадырова на Минобороны РФ и конкретно на генерала Лапина за сдачу города Лимана.

Стрелков уверяет, что в данном случае Кадыров объединился с миллиардером и главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Вина Лапина, вполне вероятно, лишь в том, что он не ладит с самим Кадыровым, так как он за оборону Лимана изначально не отвечал, его части были направлены на помощь с другого участка фронта и, к тому-же, направлены слишком поздно», - пишет Стрелков.

В целом, отметил военный преступник, Кадыров-Пригожин открыто «атаковали» лично министра обороны Сергея Шойгу. Очевидно, они добиваются устранения так называемого «фанерного маршала».

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