Путин уволил командующего Западным военным округом генерала Журавлева 14 2.10.2022, 12:38

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Генерал-полковник отстранен из-за неудач на фронте.

В России уволили очередного генерал-полковника – командующего Западным военным округом Александра Журавлева. Он руководил обстрелами Харькова и отличился зверствами в Сирии.

Топ-оккупанту уже нашли замену. Об этом сообщает официальный Telegram-канал международного разведывательного сообщества InformNapalm.

«За неудачи на фронте снят командующий Западным военным округом Александр Журавлев. Увольнение видно по ИНН», – написали расследователи.

Отметим: британская разведка еще в начале августа сообщала, что из-за провала «спецоперации» в Украину полетели головы командующих армией России. Отмечалось, что начальники Восточного (ВВО) и Западного (ЗВО) военных округов РФ лишились командования.

В частности, генерал-полковник Александр Чайка был уволен с должности командующего СВО в мае 2022 года. А генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший ЗВО с 2018 года, отсутствовал на дне военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге 31 июля. Тогда в разведке Британии предположили, что его на этой должности заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

В то же время расследователи InformNapalm пишут, что новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Борисович Бердников.

По крайней мере, такие данные содержатся в информации о федеральном казенном учреждении «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» на портале rusprofile. Там Бердников считается руководителем с 28 сентября 2022 года.

Что известно о генерале Журавлеве

Напомним, что армия России с первых дней войны против Украины обстреливала запрещенными кассетными боеприпасами город Харьков, уничтожая дома и убивая мирных жителей. И командовал действиями оккупантов по захвату города именно 56-летний генерал-полковник Журавлев, ранее руководивший одной из самых жестоких российских операций в сирийской войне.

С открытых источников известно, что Александр Журавлев получил звание советского офицера в 1980-х годах, когда служил в бывшей Чехословакии в составе группы российских войск. После распада СССР вернулся и сначала служил в танковых частях.

Трижды отправляясь в Сирию, он впервые стал командующим российскими войсками в стране во время своего второго пребывания в июле 2016 года. Под его руководством военные РФ катализировали штурм восточного Алеппо, быстро усилили свои атаки на удерживаемую повстанцами территорию и завершили осаду густонаселенного города. Это привело к большому количеству погибших и запуску тактики, определившей вмешательство РФ в Сирии: осадить, морить голодом, бомбить и заставить подчиниться.

С окончанием битвы за Алеппо Журавлев покинул штурвал hjccbqcrjq армии в Сирии и вернулся в Россию. Ему была присуждена самая высокая награда – «героя» РФ. В 2017-м он был дважды повышен в должности, а затем стал командующим Западным военным округом.

В интервью росСМИ Журавлев заявлял, что Сирия «обучила его ценности военной изобретательности», а усвоенные там уроки интегрируются как «органический компонент» всей российской военной подготовки.

Ведущий юрист по правам человека в юридической фирме Payne Hicks Beach Мэтью Ингам заявил, что генерал-полковник Журавлев должен быть подвергнут санкциям еще за свои действия в Сирии. По его мнению, если бы на том этапе была более жесткая реакция на военные преступления, это могло изначально повлиять на стратегические расчеты главы РФ Владимира Путина относительно войны против Украины.

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