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Трещина между армией и Путиным становится все шире

  • 2.10.2022, 13:15
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Трещина между армией и Путиным становится все шире

Как там у Ильфа с Петровым?

Российский политолог Аббас Галлямов оценил ситуацию в Кремле после поражения армии РФ под Лиманом.

— А самый замечательный подарок на предстоящий день рождения Владимиру Владимировичу преподнес героический генерал Лапин, — пишет Аббас Галлямов.

Чуть ли не с первого дня войны — сразу после того, как стало понятно, что блицкрига не будет — я говорил, что между армией и Путиным проляжет трещина.

Путин будет считать, что армия его подвела — притворялась сильной, а оказалась слабой, — в то время, как армия в ответ обвинит его в том, что он вместе со своими чекистами совершенно неправильно оценил обстановку и бросил военных в бой неподготовленными: они де поехали как на парад — в ожидании цветов, — а их прямо на марше встретили «Байрактарами» и дальнобойной артиллерией.

После тех оскорблений, которые российскому генералитету нанесли Кадыров и Пригожин («путинские дружбаны» в понимании армейцев), трещина эта стала гораздо шире. Путч военные устроят вряд ли, слишком уж они деморализованы, однако злость будет копиться.

Думаю, что еще немного в том же духе — и ядерной войны можно будет не бояться. Армейцы просто не выполнят приказа Путина о ее начале.

Путинским дружбанам сейчас бы извиниться, но они ведь не умеют.

Но вообще Кадыров, критикующий Минобороны за непотизм, — это отдельная достойная упоминания тема.

Речь ведь идет о том самом Кадырове, который заполнил большую часть административных должностей в Чечне своими родственниками.

Как там у Ильфа с Петровым?

«Кто ж это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель».

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