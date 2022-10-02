Зеленский: Украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов

Зеленский: Украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов4
- 2.10.2022, 13:29
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Президент Украины назвал точное время окончательного освобождения города.
Украинские военные полностью зачистили Лиман (Донецкая область) от оккупантов. Это подтверждено по состоянию на сегодня в 12:30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время видеообращения.
«По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам, слава Украине!» - сказал Зеленский.
Напомним, вчера украинские бойцы взяли Лиман под свой контроль, соответствующее видео военные опубликовали в сети, а освобождение города подтвердили и в Офисе президента Украины.