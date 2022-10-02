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Зеленский: Украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов

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  • 2.10.2022, 13:29
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Зеленский: Украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов

Президент Украины назвал точное время окончательного освобождения города.

Украинские военные полностью зачистили Лиман (Донецкая область) от оккупантов. Это подтверждено по состоянию на сегодня в 12:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время видеообращения.

«По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам, слава Украине!» - сказал Зеленский.

Напомним, вчера украинские бойцы взяли Лиман под свой контроль, соответствующее видео военные опубликовали в сети, а освобождение города подтвердили и в Офисе президента Украины.

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