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Лукашисты довели Борисов до разрухи

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  • 2.10.2022, 13:40
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Лукашисты довели Борисов до разрухи

Белорус эмоционально описал состояние микрорайона Лядищи.

«Крепкие хозяйственники» доводят Борисов до разрухи. Подписчик тг-канала «Беларусь за МКАДом» эмоционально описал состояние микрорайона Лядищи:

— Посмотрите какие здесь тротуары, разбитые дороги (рокады). Вся забота нашего государства и прикорытников налицо. Так уж повелось, что военные всегда были обузой для нашего государства — финансирование благоустройства городков и районов их проживания всегда осуществлялось по остаточному принципу, то есть никак. Микрорайон на протяжении многих лет только разрушали, пилили деревья, разрушали рынок, закрывали магазины и делали жизнь военнослужащих и их семей не выносимой. А сейчас у такого государства хватает совести призывать их защищать свою задницу. Не удивляйтесь, что и ответ военнослужащих будет симметричным.

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