Охлобыстин: Мы одной ногой над пропастью, надо и другую туда 9 2.10.2022, 14:00

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Скандальный актер хочет скорейшего краха России?

Одиозный российский актер, ярый сторонник путинского режима Иван Охлобыстин отличился еще одним скандальным заявлением. Он призвал к скорейшему краху РФ.

Громкое заявление одиозный актер сделал 30 сентября за кулисами московского концерта, посвященного аннексии новых территорий Украины.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Охлобыстин фактически призвал собственную страну к самоуничтожению. В его представлении это позволит России возвыситься.

«90% до сих пор не осознают, в каком историческом моменте мы находимся. Что у нас одна нога над пропастью и давно пора другую туда, чтобы рухнули, долетели до дна, и обрели скорость, чтобы взлететь», - заявил актер.

Отметим, что Охлобыстин неоднократно призывал к геноциду украинцев и других народов, выступал за применение Россией ядерного оружия. При этом он считает себя воцерковленным - в прошлом Охлобыстин даже имел сан священника, однако променял его на актерство.

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