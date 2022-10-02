«Арбуз — по рублю, за помидоры можно поторговаться» 2.10.2022, 14:43

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Что почем продают на Комаровке в первые выходные октября.

В середине осени на торговых рядах по-прежнему полно овощей, фруктов, зелени и ягод. Можно прицениться к дорогой импортной клубнике и бруснике — она стоит подешевле. Картошку на Комаровке продают в среднем по 1,2 рубля за кило, кабачки — 1,7, пишет агентство «Минск-Новости».

Средняя цена на картофель — 1,2 за кило, но можно найти и варианты дешевле. За помидоры продавцы просят от 3 до 10 рублей за килограмм, огурцы отдают за 4–4,5, но удастся найти и более выгодную стоимость. Сладкие перцы продают за 3–5 рублей, баклажаны — за 3,5. Цветную капусту и брокколи можно купить за 4 и 6,5 рубля соответственно. За кабачки придется заплатить 1,7, за лук — 1,3 за кило.

За стаканчик кизила продавцы просят 5 рублей, голубики — 6. По-прежнему можно купить и клубнику, но гораздо дороже, чем летом: за килограмм импортной ягоды просят 15 рублей. Стоимость брусники и клюквы начинается от 5,5 и 9 рублей соответственно. За облепиху придется отдать примерно 15 рублей.

Белорусские яблоки можно найти за 2 рубля, груши — за 4. Хурму и нектарин предлагают приобрести за 5 рублей, но есть варианты и дороже. Апельсины удастся купить за 2,5, арбуз — за 1 рубль за кило.

На рынке по-прежнему много зелени. Петрушка и зеленый лук стоят по 1,2 за 100 г, шпинат, рукола и кинза — по 1,9.

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