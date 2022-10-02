«Как свиней на убой» 3 2.10.2022, 14:55

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иллюстрационное фото: reuters

Как проходит мобилизация в Ростовской области РФ.

Спустя неделю после объявленной в России т.н. частичной мобилизации губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что план по призыву в регионе уже «практически выполнен». При этом родственники мобилизованных жалуются, что призывники спят «на голых матрасах», их обучением никто не занимается, а все снаряжение приходится покупать самостоятельно, пишет «Кавказ.Реалии».

Вопросы без ответов

Губернатор Голубев возглавил Ростовскую областную призывную комиссию по мобилизации уже через несколько часов после выступления президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что городские власти должны помочь военным комиссариатам в призывной кампании.

Отвечать на вопросы журналистов о запланированном числе призывников в пресс-службе губернатора отказались – ровно как и комментировать ход самой процедуры. Региональные власти объяснили, что «вопросы на тему мобилизации не будут получать ответы, потому что касаются информации, составляющей сведения гостайны».

Узнать хотя бы примерную квоту мобилизованных в регионе нельзя и по обнародованному позже губернаторскому указу о дополнительных единовременных выплатах для призывников в размере 150 тысяч рублей. Согласно документу, деньги будут выделяться из резервного фонда Ростовской области, однако общий объем средств в положении не указан.

Первая официальная информация о проведении т.н. частичной мобилизации в Ростовской области появилась только 25 сентября, когда главный комиссар региона Игорь Егоров дал пресс-конференцию. Он заявил, что призывники будут проходить обучение на Кадамовском полигоне в Октябрьском районе не менее 10 суток.

По данным нескольких собеседников Кавказ.Реалии среди родственников мобилизованных, к этому моменту призванных мужчин уже активно перемещали в воинские части, а часть из них готовили к отправке на фронт уже 27 сентября. Первую партию отправили на сборы в ростовскую воинскую часть на улице Оганова еще 22 сентября.

Первая редакция регионального приказа о мобилизации от 21 сентября содержала пункт про запрет призывникам выезда за пределы страны и региона. 24 сентября на сайте правительства появилась новая редакция постановления – пункт о запрете на выезд из документа пропал.

«Гребут всех»

Мать одного из призывников Наталья (фамилия известна редакции, но собеседница попросила ее скрыть – Прим. ред.) рассказала Кавказ.Реалии, что собирать мобилизованных на фронт приходится собственными силами.

«Сын попросил купить все, что можно: лекарства, берцы, еду, броник (бронежилет – Прим. ред.), спальник, одеяла и так далее. Только броник стоит от 50 тысяч рублей. Спальник, полевая подушка и берцы у нас были. Завтра поедем к сыну с едой, водой, одеждой и лекарствами», – рассказала собеседница.

23-летнего сына Натальи, как и многих других мобилизованных, разместили в военной части в поселке Персиановский Октябрьского района. За год до этого он отслужил срочную службу и отбыл в запас, реального боевого опыта не имел.

«За всю службу выезжали один раз на учения на десять дней. И то это учениями назвать сложно. Чему научили? В носу ковырять. Да и никто здоровье не проверяет, все годные. Я сегодня была в военкомате, полон мужиков. Всех гребут: и стар, и млад, и никакой комиссии», – продолжает Наталья.

По ее словам, ее сын и другие призывники уже три дня спят на голом матрасе, одеяла есть не у всех. Воды и еды также не хватает.

«Про учения речи нет и, видимо, не будет. Зато автоматы есть – 30-х годов, кривые, косые, ржавые. Новые продали, а списанные раздают. 29 сентября их уже сформировали в группы для отправки. Сын говорит, что предыдущая партия ребят пробыла неделю в части и их отправили на фронт. Наш и недели там не был, только 3 дня – все, отправляют, как свиней на убой. Чего с ними церемониться!», – сокрушается женщина.

Многочисленные жалобы на условия размещения в Персиановке заполонили официальные соцсети губернатора Ростовской области. Люди писали о недостатке спальных мест, отсутствии регулярного питания и какого-либо обучения. В настоящий момент большинство критических комментариев уже удалено.

Автор похожего обращения рассказала Кавказ.Реалии, что на странице губернатора в инстаграме ее заблокировали. Тем не менее, жалоб оказалось так много, что 29 сентября губернатор прокомментировал их в своем телеграме. Он признал проблемы с обеспечением и объяснил их тем, что «в часть прибыли большое количество ребят из разных регионов, что превысило объем коечного фонда».

«Вчера в воинские части, откуда поступила информация, отгрузили кровати со спальными принадлежностями. С командованием округа на контакте по всем вопросам, постараемся обеспечить быструю реакцию на возникающие проблемы», – написал он.

Жалобы от родственников мобилизованных все еще продолжают поступать в комментариях.

Билет в Чечню

Заявление Путина о том, что частичная мобилизация коснется только служивших в армии с боевым опытом, военком Ростовской области фактически опроверг в ходе своей пресс-конференции.

Он констатировал, что повестка о частичной мобилизации может прийти мужчине, который не служил в армии и не имеет военно-учетной специальности, и «призывные комиссии в каждом случае будут разбираться отдельно». Под заданные президентом критерии часть мобилизованных в Ростовской области явно не подходили.

Так, в Аксае призвали 50-летнего рядового Александра Чухлебова – отца главы регионального отделения партии «Новые люди». По словам Александра Чухлебова (младшего), мужчина не видит на один глаз и не имеет опыта боевых действий, офицеры дали ему позывной «Пенсия». После того, как случай получил огласку, Чухлебова отправили домой, списав его с запаса по состоянию здоровья. Подобных жалоб было так много, что губернатору пришлось лично встречаться с родственниками мобилизованных.

«Принял решение создать при региональном правительстве рабочую группу, которая займется всеми этими вопросами. Будем досконально разбираться в каждом случае, все неправомерно мобилизованные будут возвращены», - заявил Голубев.

Однако возвращают назад далеко не всех. Жительница хутора Коминтерн в Тацинском районе области Людмила Пигарева рассказала Кавказ.Реалии, что ее муж был призван несмотря на наличие троих несовершеннолетних детей. Их младшей дочери еще нет трех лет, а ее муж – единственный кормилец в семье.

«У нас в хуторе нет ни у кого газа: дрова и уголь. Его забрали, нет ни дров, ни угля. Соседи пока помогают. Говорят, мол, сейчас многодетные – это у кого четверо детей и больше. А мы не попадаем», – сказала Пигарева.

Повестку ее супругу вручила лично глава администрации сельского поселения Анна Туленкова. По словам жены мобилизованного, чиновница пришла к ним домой одна, без представителей военкомата. Медкомиссии перед отправкой Пигарев не проходил.

После явки в военкомат его отправили в Белую Калитву, а через день – в Чечню. При этом вещевое обеспечение в республике оказалось куда лучше, чем то, которое описывают призванные в части на территории Ростовской области.

«Вообще, если честно, по условиям он говорит, что все отлично. И холодная, и горячая вода есть, и даже постельное белье приносят поменять. Они кушают. В этом плане все хорошо. Но форму до сих пор не выдали, ходят «по гражданке», – рассказывает собеседница.

Еще один источник редакции сообщил, что 27 сентября группу в 170 человек из Ростовской области разделили – 70 призывников остались в регионе, остальные 100 уехали в Чечню. Где именно там располагаются мобилизованные и почему их отправляют именно в эту республику, неизвестно. Власти эту информацию не комментируют.

28 сентября губернатор Василий Голубев заявил, что «Ростовская область практически выполнила план по мобилизации». Источник Кавказ.Реалии среди контрактников подтвердил, что последнее время новые мобилизованные перестали поступать. «Пока все тихо. Набрали», – добавил он.

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