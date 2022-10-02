Убегая из Лимана, оккупанты бросили женские расчески, крем для обуви и носки 7 2.10.2022, 15:05

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фото: РАДИО СВОБОДА

Стало известно, чем промышляли российские мародеры в городе.

Российские военные, убегая из города Лиман на Донетчине, покидали на позициях сумки с награбленным у украинцев имуществом. Среди вещей, которые оккупанты хотели забрать домой в РФ, были женская расческа, крем для обуви и житомирские носки.

Кадры опубликовало «Радио Свобода» в Telegram. Снимки изданию передали украинские военные, которые в первые дни октября освобождали город (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

«Лиман Донецкой области: последствия «отвода» войск РФ – сожженная техника и заброшенные российскими войсками вещи, в частности женская расческа для волос и житомирские носки», – говорится в сообщении.

Фото с фронта также продемонстрировали хаос, который обычно оккупанты оставляют на позициях, когда убегают от наступления воинов ВСУ.

На этот раз военнослужащие ВС РФ снова доказали, что они – армия мародеров и убийц. И, очевидно, жизнь этим военным преступникам показалась более важной, чем награбленное имущество.

Как и в случае с «плановой перегруппировкой войск РФ» на Харьковском направлении, оккупанты покидали собственные вещи и сумки с тем, что украли у украинцев.

Правда, неизвестно, удалось ли в итоге выжить этому временному «владельцу» житомирских носков и женской расчески вместе с товарищами после очередного побега под натиском наших защитников.

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