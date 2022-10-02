На Харьковщине служебный пес украинской полиции нашел невредимый российский БПЛА 1 2.10.2022, 15:34

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Найденная техника будет работать на ВСУ.

На Харьковщине служебный пес украинской Нацгвардии нашел сбитый российский беспилотник. Об этом сообщает МВД Украины.

- Нацгвардейцы сбили российский беспилотник 30 сентября вблизи Гоптовки из стрелкового оружия, рассказал журналистам нацгвардеец с позывным Егерь. Оккупанты потеряли контроль над аппаратом, и он упал на парашюте. Через пол часа аппарат разыскал служебная собака Зевс, - говорится в сообщении.

Почти невредимый аппарат передадут для нужд Вооруженных сил Украины.

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