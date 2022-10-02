Известный защитник «Азовстали» рассказал об условиях в российском плену 6 2.10.2022, 15:39

3,172

Фотография Михаила Дианова после освобождения шокировала мир.

Украинский морской пехотинец Михаил Дианов был среди 215 военнослужащих, которые 21 сентября вернулись из российского плена. В интервью Sky News он рассказал о нечеловеческих условиях, созданных россиянами.

Его фотография после освобождения шокировала мир: обессиленный мужчина с изуродованной рукой. За четыре месяца плена Дианов похудел на 40 килограмм, и на фото было сложно узнать героического защитника «Азовстали».

Мужчина был среди тех, кого оккупанты держали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, по которой был нанесен удар. Михаил называет это место концлагерем и рассказывает, как захватчики морили пленных голодом.

«К нам относились, как к животным. Есть было невозможно. На прием пищи давали 30 секунд. За 30 секунд нужно было съесть все, что можно. Хлеб был специально очень твердым, ребята, которым выбили зубы, не успевали поесть. Было 30 секунд. А после ты должен остановиться. Потом ты должен был сразу встать и бежать. Так было все время.

«Поверьте мне, после месяца голода, когда вы закрываете глаза, вы забываете о своей семье, о своей стране, обо всем. Единственное, о чем ты думаешь, это о еде», — рассказывает Дианов.

Военнослужащий также рассказал, как пленных пытали за поднятую ягоду с земли. Их били палками, применяли электрошокеры и втыкали иголки под ногти.

Из-за постоянного постоянного пребывания в невероятной тесноте у Михаила начались проблемы с ногами — сейчас ему тяжело ходить.

Непоправимый вред здоровью мужчины нанесло то, что россияне почти не оказывали раненым пленным нужную медицинскую помощь. На момент сдачи в плен у Дианова была сломана правая рука. Оккупанты провели операцию с помощью плоскогубцев и без анестезии. За время пребывания в плену из-за отсутствия медицинской помощи кость выросла полукругом.

Теперь ему нужно набрать 20 кг, прежде чем он сможет сделать коррекционную операцию на руке. А улучшение психического состояния скорее всего займет гораздо больше времени.

«Каждый травмирован. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня много вещей потеряло свою ценность», — говорит Дианов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».