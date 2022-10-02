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«Всегда держу машину заправленной, в багажнике вожу теплые вещи, упаковку воды»

  • 2.10.2022, 16:36
  • 1,004
«Всегда держу машину заправленной, в багажнике вожу теплые вещи, упаковку воды»

Как белорусы собирают тревожные рюкзаки и покупают йод.

Devby.io попросил читателей, принимающих угрозу ядерного удара всерьёз, рассказать про свои «тревожные рюкзаки». Оказалось, многие покупают йод, но часто не тот. Кто-то по-прежнему не отличает йодомарин от таблеток для профилактики радиационного поражения щитовидной железы.

Минск: «Вот что я собираюсь приобрести на выходных»

— Я воспринимаю угрозу всерьёз. Нахожусь в Минске. Вот список того, что я собираюсь приобрести на выходных в качестве подготовительной меры:

- препарат-радиопротектор;

- йод;

- компас;

- сухой паек;

- фильтр для воды и обеззараживающие таблетки;

- респираторы;

- бахилы, перчатки и накидки с капюшоном;

- химические грелки — теплозащитное одеяло.

Варшава: «Деньги лучше иметь наличными, причём часть суммы мелкими купюрами»

— Сейчас в Варшаве. Готовлюсь в меру возможностей — денег и времени. И не только к ядерным ударам. Много различных обстоятельств может быть, готовлюсь к любому кризису. Стараюсь, чтобы вещи всегда были универсальные и практичные. Неважно — поход, путешествие или просто прогулка по городу. Деньги лучше иметь наличными, причём часть суммы мелкими купюрами. Имею минимальный запас продуктов. В связи с последними событиями планирую покупку экстремального радиоприемника и механических часов.

Минск: «Надеюсь, что это всё не пригодится»

— Я в Минске. Планирую закупить на всякий йодомарин или другие лекарства для защиты и поддержки щитовидной железы.

Журналисты отмечают, что йодомарин и другие обычные препараты йода не предназначены для профилактики радиационного поражения щитовидной железы. У «правильного» препарата другая дозировка — 125 мг (не мкг!), что в 1000 раз больше суточной потребности организма.

Вот памятка от Сергея Бессараба, химика, эксперта по радиационной, химической и биологической защите, автора телеграм-канала «LAB-66·Лабораторный журнал белoрусcкого химика»:

Понятно, что вряд ли это полностью спасёт весь организм, но урон будет меньше (это моё мнение). Надеюсь, что это всё не пригодится, но если что-то случится, то я уверен, что все побегут в аптеки разбирать подобные препараты. Лучше подготовиться заранее.

Варшава: «Моего бака хватит, чтобы доехать до Германии»

— Всегда держу машину заправленной, в багажнике вожу тёплые вещи, пледы, упаковку воды. Живу в Варшаве. Моего бака хватит, чтобы доехать до Германии или даже дальше. Вчера купил йод в таблетках (объехал три аптеки на районе, нашёл только в одной), в моём ЖК есть подземный паркинг — надеюсь на него.

Гданьск: «Супруга готовится к ядерной войне периодически»

— Супруга готовится к ядерной войне периодически. Это проявляется в том, что у нас в багажнике машины постоянно хранится много воды. Ещё время от времени закидываем туда консервы и другие непортящиеся продукты. Машина стоит на паркинге, поэтому если что сможем прожить под землей пару недель. Если, конечно, успеем спуститься и обломками дома не завалит паркинг. Кроме того, это способ быстро уехать подальше от города с базовым набором продуктов.

Ещё на паркинге есть коморка, где мы тоже запасаем воду и какие-то продукты. В дополнение ко всему в каждое «политическое обострение» супруга заправляет полный бак топлива.

Мы живём в Гданьске, и супругу пугает тот факт, что рядом есть порт, где корабли НАТО. Меня это скорее веселит, но грустно, что вообще такие темы поднимаются на семейном совете.

Поначалу старался бороться с запасливостью жены (подъедал запасы втихаря, спускаясь на паркинг), но теперь позволяю ей держать этот «ядерный багажник» в автомобиле.

Благо, багажник большой. Отмечу, что моя жена очень любит всё распланировать и подготовиться к любой неожиданности.

Минск: «Двухнедельный запас, чтобы пересидеть повышенный радиационный фон»

— У меня нет плана на случай войны или ядерной атаки. Разве что примерно полгода назад я на всякий случай начал покупать тушёнку, сгущённое молоко, спички и сухое горючее. Шучу, что это двухнедельный запас, чтобы пересидеть повышенный радиационный фон.

Всё это я храню в барабане неработающей стиральной машины. Почему там? А где ещё? Это самое подходящее место, вроде шкафа. Был бы у меня сундук — хранил бы в сундуке.

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