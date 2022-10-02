Как врет Путин 6 2.10.2022, 16:59

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Журналисты вспомнили выступление российского правителя в 2014-ом году.

В 2014 году Россия аннексировала Крым. Президент РФ Путин в обращении в связи с «присоединением Крыма к России» уверял, что Россия «не собирается аннексировать» другие территории Украины, пишет «Медуза».

«Не верьте тем, кто кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы», — говорил Путин.

30 сентября 2022 года в Кремле подписали абсурдные «договоры о вступлении в состав России» самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», а также оккупированных территорий Херсонской области и Запорожья.

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