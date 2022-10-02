Медики назвали продукт, который поможет снизить уровень холестерина 2 2.10.2022, 17:08

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Он является очень ценным для здоровья человека.

Оливковое масло является неотъемлемой частью средиземноморской диеты. Существует множество доказательств благотворного влияния этого масла на здоровье человека. Например, это может помочь снизить уровень вредного холестерина. Тем не менее, на кухне следует использовать различные растительные масла.

Масло для жарки — это не просто растительное масло. Различные масла различаются не только по вкусу, но и по составу жирных кислот, согласно недавнему пресс-релизу Южнотирольского потребительского центра, пишет lenta.ua.

Что делает оливковое масло таким ценным для здоровья

Как пишут специалисты, жирные кислоты делятся на насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты в зависимости от их химической структуры. В случае ненасыщенных жирных кислот различают также мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. К последним относятся как омега-3, так и омега-6 жирные кислоты.

Оливковое масло богато олеиновой кислотой, которая является одной из мононенасыщенных жирных кислот. Эта олеиновая кислота может снизить вредный холестерин ЛПНП и, таким образом, оказать положительное влияние на уровень холестерина.

Если уровень липидов в крови находится в пределах нормы, а соотношение «плохого» холестерина ЛПНП и «хорошего» холестерина ЛПВП сбалансировано, риск отложений в сосудах (атеросклероз/уплотнение артерий) снижается, поясняет Немецкий кардиологический фонд.

Полиненасыщенные жирные кислоты

Кроме того, оливковое масло содержит меньшее количество полиненасыщенных жирных кислот, а именно линолевой кислоты и альфа-линоленовой кислоты. Людям приходится получать их с пищей , потому что организм не может производить их сам.

Альфа-линоленовая кислота является представителем омега-3 жирных кислот, благотворно влияющих на здоровье сердца, кровяное давление и свертываемость крови, подавляющих воспаление.

А линолевая кислота является одной из жирных кислот омега-6. Они также выполняют важные задачи в организме, но в избытке оказывают провоспалительное и сосудосуживающее действие. По этой причине диетические общества рекомендуют соотношение омега-6 и омега-3 в рационе не более 5:1, предпочтительно 2,5:1.

Используйте разные масла на кухне

«Рапсовое масло и масло грецкого ореха имеют такое оптимальное соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3», — объясняет Силке Раффайнер, эксперт по питанию Южнотирольского потребительского центра.

«Льняное масло особенно богато омега-3 жирными кислотами . Подсолнечное, виноградное, кунжутное и аргановое масла менее рекомендуются в этом отношении из-за высокого уровня жирных кислот омега-6. Однако они могут похвастаться и другими свойствами, например, подсолнечным маслом с особенно высоким содержанием витамина Е».

Поэтому рекомендуется использовать на кухне различные растительные масла не только из соображений вкуса, но и из соображений здоровья.

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