Из аптек Орши пропал йодистый калий

Из аптек Орши пропал йодистый калий1
- 2.10.2022, 17:39
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В Беларуси проблемы с важными лекарствами.
На фоне полемики о возможном применении ядерного оружия Россией в Украине журналисты orshaeu поинтересовались есть ли йодистый калий в оршанских аптеках. Оказалось, что нет.
Ни в одной аптеке в которую журналисты обратились йодида калия нет в продаже. В замену предлагают биологически активную добавку с подобным составом. Но количество активного вещества в БАДе не соответствует тому количеству, которое рекомендуют употребить врачи при ядерной опасности.
А вы интересовались таким вопросом в аптеках своего региона?