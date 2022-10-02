Из аптек Орши пропал йодистый калий 1 2.10.2022, 17:39

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В Беларуси проблемы с важными лекарствами.

На фоне полемики о возможном применении ядерного оружия Россией в Украине журналисты orshaeu поинтересовались есть ли йодистый калий в оршанских аптеках. Оказалось, что нет.

Ни в одной аптеке в которую журналисты обратились йодида калия нет в продаже. В замену предлагают биологически активную добавку с подобным составом. Но количество активного вещества в БАДе не соответствует тому количеству, которое рекомендуют употребить врачи при ядерной опасности.

А вы интересовались таким вопросом в аптеках своего региона?

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