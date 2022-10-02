Как выглядят и сколько стоят самые дорогие авто, продающиеся по объявлениям в Беларуси 3 2.10.2022, 18:15

1,962

Цены на люксовые подержанные автомобили доходят до $500 тысяч в эквиваленте.

Intex-press.by изучил популярные сайты с объявлениями о продаже бэушных машин в Беларуси и выбрали самые дорогостоящие варианты. А чтобы подборка выглядела интереснее, не стали включать в нее авто одинаковых моделей.

Lamborghini Urus – $395000

Машина 2018 года, находится в Минске, но пригнали ее из Германии. Бензиновый четырехлитровый двигатель, полный привод, пробег указан 47000 км.

Land Rover Range Rover IV – $315000

Автомобиль 2020 года, на гарантии до февраля 2023-го. Находится в Минске. Двигатель бензиновый, объем – 5 литров. Официальный пробег – 37 753 км.

Mercedes-Benz G-Класс AMG W464 – $310000

Машина 2019 года, тоже столичная. Бензиновый четырехлитровый двигатель, пробег 43 695 км.

Ferrari 488 GTB – $300000

Автомобиль 2019 года, купе, задний привод. Снова Минск. Двигатель бензиновый, 3,9 литра. Пробег – 30000 км.

Maybach X222 – $275000

Этот автомобиль находится в Витебске. Он 2018 года выпуска, двигатель бензиновый, объемом 4 литра. Пробег – 107000 км.

Audi RS Q8 I – $250000

Снова столичная «штучка». Машина 2021 года, четырехлитровый бензиновый двигатель, максимальная комплектация, пробег – 31000 км.

Bentley Continental GT II – $249900

Автомобиль продается в Минске, он 2019 года, двигатель бензиновый, объемом 6 литров. Пробег указан 39 000 км.

Lexus LX III – $235000

Машина 2021 года выпуска, заводская международная гарантия до 2024 года. Транспорт находится в Минске. Шестилитровый двигатель (бензин), пробег – 30000 км.

Porsche Taycan – $222050

Автомобиль 2021 года с электродвигателем, запаса хода в котором хватает на 425 км. Машина на гарантии, находится в Минске. Пробег – 32 900 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».