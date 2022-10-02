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Министр обороны США: Освобождение ВСУ города Лиман - значимое событие

  • 2.10.2022, 18:31
Министр обороны США: Освобождение ВСУ города Лиман - значимое событие

США очень воодушевлены тем, что сейчас делают Вооруженные силы Украины.

Освобождение города Лиман Донецкой области – это значимое событие, и Соединенные Штаты Америки очень воодушевлены тем, что сейчас делают Вооруженные силы Украины.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Гонолулу.

- Лиман служил русским линией снабжения, и они использовали эти маршруты, чтобы перебрасывать людей и материалы на юг и на запад. А без этих маршрутов будет сложнее. Так что перед русскими встает своего рода дилемма, – заявил он.

Глава Пентагона также прокомментировал опасения, что прогресс ВСУ на поле боя усилит возможную эскалацию войны, включая потенциальное применение Россией ядерного оружия:

- Что это означает с точки зрения потенциальной эскалации, я не буду спекулировать на этом. Но для поля боя это означает, что украинцы продолжают прогрессировать и продолжают создавать проблемы для русских, которые им придется решать. И опять же, нас всех должно воодушевить то, что мы видим.

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