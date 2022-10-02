«Мобилизуют даже мужчин по 60-65 лет»13
- 2.10.2022, 19:05
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В России повестки приходят и тем, кто не служил в армии.
В России мобилизуют даже мужчин по 60-65 лет. Повестки также приходят тем, кто не служил в армии. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Украинская разведка опубликовала перехват разговора, в котором девушка рассказывает российскому оккупанту о ходе мобилизации в РФ.
- С районов всех дергают... Дедушек просто забирают, которым под 60-65 лет, - сказала она.
Девушка также сообщила, что повестка пришли их знакомому, который даже не проходил службу в армии.
Кроме того, она рассказала, что половина жителей Бурятии уже уехали из страны.