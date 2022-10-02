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«Мобилизуют даже мужчин по 60-65 лет»

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  • 2.10.2022, 19:05
  • 13,946
«Мобилизуют даже мужчин по 60-65 лет»

В России повестки приходят и тем, кто не служил в армии.

В России мобилизуют даже мужчин по 60-65 лет. Повестки также приходят тем, кто не служил в армии. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Украинская разведка опубликовала перехват разговора, в котором девушка рассказывает российскому оккупанту о ходе мобилизации в РФ.

- С районов всех дергают... Дедушек просто забирают, которым под 60-65 лет, - сказала она.

Девушка также сообщила, что повестка пришли их знакомому, который даже не проходил службу в армии.

Кроме того, она рассказала, что половина жителей Бурятии уже уехали из страны.

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