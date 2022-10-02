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Задержан экс-депутат Верховного Совета Павел Знавец

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  • 2.10.2022, 19:29
  • 7,068
Задержан экс-депутат Верховного Совета Павел Знавец

Он находится в ИВС на Окрестина.

На личной странице в Facebook экс-депутата Верховного Совета Павла Знавца появилась информация о его задержании.

«Знавец Павел был задержан в личной квартире 30.09.2022 года. Сейчас находится в ИВС на Окрестина. Скорее всего завтра будет суд», — говорится в посте опубликованном на странице политика.

55-летний Павел Знавец — экс-депутат Верховного Совета 13-го созыва. Он был среди тех, кто поддержал импичмент Лукашенко в 1996 году. Является членом БСДП «Грамада». Его много раз задерживали за участие в митингах, в том числе в 2020 году.

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