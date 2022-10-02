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Топ-5 позитивных фильмов о животных

  • 2.10.2022, 20:05
Топ-5 позитивных фильмов о животных

Они отлично подойдут для семейного просмотра.

Фильмы о животных всегда отвлекают от обыденных проблем и рутины. Просмотр фильма - отличная возможность провести время с близкими людьми и отвлечься от неприятностей. «Униан» подготовил 5 идей, которые скрасят ваш вечер или выходной.

«9 жизней»

Интересная и увлекательная комедия об известном бизнесмене, который никогда не находил времени для своей дочери. Однажды на день рождения девочка попросила у папы кота. Отец ненавидел котов, но все же пошел и приобрел ребенку животное. По пути с ним случилась трагедия, после которой он оказался в теле питомца по кличке «Мистер Пушистые Штаны».

«Собачья жизнь»

Трогательный фильм о жизни собак глазами… самих собак! Оказывается, они думают не только о вкусняшках, но еще и очень переживают за своих хозяев. Этот фильм заставит не только поволноваться за главных героев, но и переосмыслить свое отношение к домашним животным.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Семь лет назад известный в округе ветеринар доктор Дулиттл потерял свою жену. После этой трагедии он отвернулся от мира и стал вести затворнический образ жизни, скрывшись за высоким забором его дома. У него остались лишь экзотические животные, которым он в свое время помог. Они не бросят в беде своего спасителя.

«Кошки против собак»

Американская кинокомедия раскрывает подробности извечного противостояния котов и собак. В фильме смешно показаны сцены их противостояния и тайной войны.

«Восточный ветер»

Из-за плохих оценок в школе родители 14-летней Мики отправляют ее на все лето к строгой бабушке в село.

На ферме девочка помимо зубрежки находит себе еще одно интересное увлечение - в отдаленном амбаре живет дикий жеребец по имени Восточный ветер. Никто на ферме не в состоянии приручить его. Получится ли это у Мики?

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