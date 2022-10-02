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Глава Минобороны Германии: Взятие Лимана - огромный успех для Украины

  • 2.10.2022, 20:13
Глава Минобороны Германии: Взятие Лимана - огромный успех для Украины

Украина вскоре получит от Берлина комплекс противовоздушной обороны IRIS-T.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала взятие Лимана огромным успехом для Украины, но поворотный момент в войне еще не достигнут. Об этом она сказала в интервью ARD, пишет «Европейская правда».

- Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы, - сказала Ламбрехт.

В субботу Ламбрехт осуществила свой первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

В Одессе она встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала, что Украина в течение «следующих нескольких дней» получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. В свою очередь Резников сообщил, что Ламбрехт «привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии».

Позже стало известно, что Ламбрехт во время визита в Одессу дважды застала воздушная тревога, когда российские силы обстреливали город.

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