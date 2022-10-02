Жданов: Первая волна мобилизованных в РФ – смертники 11 2.10.2022, 20:38

12,558

Их просто бросят в окопы, как в 1941 году.

Мобилизованных в армию страны-оккупанта жителей РФ нормально не обучают, не снабжают и не обеспечивают необходимым. Часть из них власти России в срочном порядке отправят на фронт, чтобы компенсировать большие потери захватчиков в Украине. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью «Гордону».

Эксперт, в качестве примера российского подхода к «подготовке» и экипировке оккупантов напомнил, что мобилизованным россиянам в случае ранения советовали женские гигиенические тампоны «в раны засовывать».

- Учиться себя бинтовать, жгуты покупать в аптеках. Носки, трусы, майки – этого ничего нет, – перечислил он.

По информации Жданова, первая волна российских мобилизованных – «они еще что-то получили».

- Причем самое обидное, что те, кто пришел первыми, – у них отобрали все неуставные вещи: фонарики, перочинные ножи, какие-то супернаборы инструментов маленькие. А теперь им выдают список, что они должны с собой взять на войну. Потому что Родина им этого не даст, – рассказывает он..

Поэтому Генштаб РФ, по прогнозу Жданова, увязнет в этой рутине.

- Первая волна будут смертниками. Их сейчас отправят на фронт. И мы уже об этом получаем информацию из Российской Федерации, что сегодня-завтра должны первые партии убыть на фронт, – добавил эксперт.

Причина отправки в Украину неподготовленных российских военных – катастрофическая ситуация с личным составом оккупантов на фронте, поясняет он.

- Получилось так, что пока они разносили повестки, они прекратили скрытую мобилизацию. Военкоматы не справились. Они не смогли решать две задачи одновременно, – утверждает Жданов.

По его словам, «возникла пауза», во время которой российские резервы в Украину перестали перебрасываться по линии «скрытой мобилизации». А потери оккупантов наоборот, в результате украинского контрнаступления значительно выросли.

- На сегодняшний день если мы смотрим сводку потерь, то российские войска несут потери где-то в среднем до батальона в сутки, около 500 человек плюс-минус. БТГ в сутки. 10 суток – 10 БТГ. Это дивизия. Все, ее нет. Ее надо срочно пополнять. Поэтому первая партия мобилизованных уедет на фронт. Их просто бросят в окопы, как в 1941 году, – считает украинский военный эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».