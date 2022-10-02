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В Турции спустили на воду новый украинский корвет «Гетман Иван Мазепа»

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  • 2.10.2022, 20:56
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В Турции спустили на воду новый украинский корвет «Гетман Иван Мазепа»

Он станет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

В Турции сегодня, 2 октября, состоялся спуск на воду нового украинского противолодочного корвета типа Ada «Гетман Иван Мазепа». Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

- Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины, - отметила Зеленская.

Что известно о корвете Ada

Корвет «Гетман Иван Мазепа» класса Ada будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

Работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.

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