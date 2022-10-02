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Военный эксперт: Путин пошел ва-банк

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  • 2.10.2022, 21:13
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Военный эксперт: Путин пошел ва-банк

Козырей у правителя Кремля больше нет.

Псевдореферендумы на территории Украины, мобилизация в России, получившая также название «могилизация», и угрозы ядерной войны со стороны президента России Путина говорят о том, что он пошел ва-банк и аргументы у РФ заканчиваются. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью «Гордону».

- В любом случае с чего бы мы ни начали [из перечисленного], это как за карточным столом, когда кладут карты на стол. Это ва-банк. Другой формулировки для этого нельзя придумать. Потому что козырей больше не остается. Точнее, не козырей, а карт на руках даже не остается, – заметил Жданов.

Эксперт со ссылкой на «интересную информацию», полученную от друзей из Соединенных Штатов, сказал, что в РФ обсуждается вариант оккупированные территории четырех украинских областей «присоединить» к ранее аннексированному Россией Крыму и это будет называться «Крымский федеральный округ».

- Я вижу, что они идут по максимальному упрощению процедуры. Чтобы, видимо, сильно не дразнить международное сообщество. И такого пафосного, что Дума РФ проголосовала принять в состав Российской Федерации... Нет, они будут голосовать за принятие в состав или создание Крымского федерального округа», – предположил Жданов.

Напомним, утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие и о том, что РФ признает результаты псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди «голосовали» под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления «результатов» псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов.

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