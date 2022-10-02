Из-за лукашистов белорусы остались без импортных лекарств 1 2.10.2022, 22:09

По рынку лекарств «ЕАЭС» ударили санкции.

Председатель «коллегии» «Евразийской экономической комиссии» Михаил Мясникович рассказал о «положении дел» у фармацевтических компаний стран ЕАЭС, куда входит и Беларусь.

- Самый большой рынок в фармацевтическом направлении у Российской Федерации. Несмотря на это, мы полагаем, что можно будет «возводить новые заводы» по производству лекарств, которые будут импортозамещающими и, безусловно, сами могут стать предметом экспорта, - сказал глава коллегии ЕАК.

Также Мясникович пояснил, как будет реализовываться «политика импортозамещения»:

- Мы реально смотрим на вещи и понимаем, что все заменить невозможно. Наверное, к этому и не нужно стремиться.

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