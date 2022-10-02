Освобождение поселков возле Лимана и продвижение ВСУ в Луганской области: актуальная карта войны 1 2.10.2022, 22:46

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Украинские военные освободили населенные пункты Заречное и Торское.

Украинские защитники деоккупировали два населенных пункта в Донецкой области, а также продвинулись в сторону Кременной в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Так, украинские военные освободили находящиеся неподалеку от Лимана Донецкой области населенные пункты Заречное и Торское. Именно через них россияне могли поставлять оружие и личный состав в Лиман.

Украинские защитники также продвинулись на Луганском направлении в сторону Кременной.

Кроме того, значительный участок фронта между Любимовкой и Золотой Балкой в Херсонской области, который раньше контролировали российские войска, теперь находится в так называемой «серой зоне».

Напомним, вчера украинские защитники освободили город Лиман в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы полностью зачистили город от оккупантов.

Кроме того, бойцы также деоккупировали пять населенных пунктов вблизи Лимана.

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