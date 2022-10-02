Освобождение поселков возле Лимана и продвижение ВСУ в Луганской области: актуальная карта войны

Освобождение поселков возле Лимана и продвижение ВСУ в Луганской области: актуальная карта войны1
- 2.10.2022, 22:46
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Украинские военные освободили населенные пункты Заречное и Торское.
Украинские защитники деоккупировали два населенных пункта в Донецкой области, а также продвинулись в сторону Кременной в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Так, украинские военные освободили находящиеся неподалеку от Лимана Донецкой области населенные пункты Заречное и Торское. Именно через них россияне могли поставлять оружие и личный состав в Лиман.
Украинские защитники также продвинулись на Луганском направлении в сторону Кременной.
Кроме того, значительный участок фронта между Любимовкой и Золотой Балкой в Херсонской области, который раньше контролировали российские войска, теперь находится в так называемой «серой зоне».
Напомним, вчера украинские защитники освободили город Лиман в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы полностью зачистили город от оккупантов.
Кроме того, бойцы также деоккупировали пять населенных пунктов вблизи Лимана.