В Беларуси утвердили новую систему регулирования цен 20.10.2022, 0:42

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Правительство Беларуси утвердило новую систему регулирования цен. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина 19 октября.

В соответствии с новой системой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины — как отечественные, так и импортные.

Системой предусматривается:

для производителей — введение согласования повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом;

для импортеров и торговли — установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней;

ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции также подлежат согласованию с государственными органами;

запрет на выплату бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.

Для обеспечения исполнения требований постановления соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании

Напомним, 6 октября на совещании по экономическим вопросам Александр Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране. В тот же день он поручил правительству до 20 октября утвердить новый порядок их регулирования. Ответственной назначил председателя Совета Республики Наталью Кочанову.

После запрета на рост цен Госконтроль анонсировал масштабные рейды по магазинам и жесткую реакцию вплоть до уголовных дел. К рейдам подключились не только представители КГК, но также профсоюзы и «депутаты».

После этого уголовные дела за повышение цен возбудили десятки уголовных дел. В Барановичах под «уголовку» попал заместитель директора торгового объекта, который повысил на 13% цену на один из продовольственных товаров. В Гомеле уголовное дело завели на частную компания, которая перепродавала овощи и фрукты бюджетным организациям с оптовыми надбавками до 300 процентов.

14 сентября стало известно, что КГК Брестской области вместе с финансовой милицией посчитали необоснованными скидки, которые «Березовский мясоконсервный комбинат» предоставлял торговым сетям. Ущерб, который скидки нанесли мясоконсервному комбинату, составил 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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