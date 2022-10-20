Дуда предупредил главу Ирана, что намерен противодействовать поставкам оружия в РФ 20.10.2022, 1:53

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Анджей Дуда

Президент Польши обсудил с лидером Ирана роль Тегерана в войне РФ против Украины.

Польша намерена активно противодействовать любым поставкам оружия в Россию, сказал президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает PAP.

Источник и офисе президента Польши сообщил агентству, что Дуда сообщил Раиси «совершенно четкую позицию Польши» по сообщениям о продаже Ираном России ударных беспилотников.

В разговоре было заявлено, что «Польша намерена активно противодействовать любым закупкам оружия Россией».

19 октября на закрытом заседании Совета Безопасности ООН будет подниматься вопрос поставок Ираном беспилотников для российских оккупантов.

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