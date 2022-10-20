В Мариуполе с площади Свободы пропали российские флаги
- 20.10.2022, 2:34
Сопротивление Мариуполя «передало привет» оккупантам.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области с флагштоков на площади Свободы сняли российские флаги. Об этом 19 октября в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки из флагштока. Или, не вдруг. Удивительным образом россияне не заметили такую досаду… А если бы смотрели вверх – была бы другая история, пожалуй», – написал он.
По словам Андрющенко, сопротивление Мариуполя «передало привет» оккупантам.
В июне Андрющенко рассказывал, что захватчики переименовали эту площадь в «площадь Ленина» и установили там российские триколоры.