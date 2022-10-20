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В Мариуполе с площади Свободы пропали российские флаги

  • 20.10.2022, 2:34
В Мариуполе с площади Свободы пропали российские флаги

Сопротивление Мариуполя «передало привет» оккупантам.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области с флагштоков на площади Свободы сняли российские флаги. Об этом 19 октября в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки из флагштока. Или, не вдруг. Удивительным образом россияне не заметили такую досаду… А если бы смотрели вверх – была бы другая история, пожалуй», – написал он.

По словам Андрющенко, сопротивление Мариуполя «передало привет» оккупантам.

В июне Андрющенко рассказывал, что захватчики переименовали эту площадь в «площадь Ленина» и установили там российские триколоры.

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