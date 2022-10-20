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Байден: Украинцы не сдадутся

  • 20.10.2022, 4:21
Байден: Украинцы не сдадутся
Джо Байден

Путин оказался в «невероятно сложном положении».

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатора Владимир Путин оказался в «невероятно сложном положении», поэтому пытается заставить украинцев капитулировать. Американский лидер убежден, что Украина не сдастся.

«Я думаю, что Владимир Путин проявил себя в невероятно сложном положении», — сказал Байдан во время брифинга.

Байден добавил, что для диктатора единственным доступным инструментом остается жестокость по отношению к украинцам.

«Похоже, что единственное доступное ему средство — жестокость в отношении каждого гражданина Украины, украинских граждан, чтобы попытаться запугать их и заставить капитулировать. Они не собираются этого делать», — подчеркнул президент США.

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