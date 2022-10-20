Истерика у товарищей чекистов: Зеленский прокомментировал указ Путина о «военном положении» 2 20.10.2022, 7:38

6,106

Владимир Зеленский

Это сигнал о приближении поражения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированных территориях всячески избегать российской мобилизации, а если это не удастся, побыстрее сложить оружие и прийти на украинские позиции. Об этом он заявил во время обращения 19 октября, которое опубликовала его пресс-служба.

«Отдельно сегодня хочу обратиться к нашим людям во временно оккупированных районах юга и востока Украины. В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде – так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого как можете. Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции. И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов», – сказал он.

Президент отметил, что Россия полгода сторонилась слова «война» и наказывала за него своих же граждан уголовными делами, а теперь сама объявляет военное положение на оккупированной территории.

«Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну что могу сказать? Просто истерика у «товарищей чекистов». Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России», – заявил глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».