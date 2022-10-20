ISW раскрыл план РФ по капитуляции в Херсоне 4 20.10.2022, 7:54

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Россия может готовить провокацию под чужим флагом.

Российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ с Херсонщины, в рамках этой кампании россияне могут атаковать Каховскую ГЭС и обвинить в этом Украину.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Командующий вооруженными силами РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин во время выступления на российском телевидении сообщил, что российское военное руководство должно принять «трудные решения» по Херсонской области и обвинил Украину в планах удара по гражданской и жилищной инфраструктуре Херсонской области», – отметили аналитики.

Они обратили внимание также на слова главы оккупационной администрации Херсонщины Владимира Сальдо об эвакуации россиян с западного берега Днепра в ожидании «широкомасштабного украинского наступления».

По мнению аналитиков, заявления Суровикина и Сальдо, могут быть попыткой создать информационные условия для полного отступления России за Днепр и сдачи Херсона и значительной территории Херсонской области наступающим украинским войскам.

При этом, российское командование может считать, что прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции способен прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение ВСУ через реку.

Аналитики отметили, что таким образом россияне пытаются достичь двух целей - обвинить Украину в материальном ущербе и гибели людей и использовать наводнение для прикрытия своего отступления.

«Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы омрачить новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной Херсонщины», – резюмировали специалисты ISW.

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