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В Италии арестовали сына губернатора Красноярского края РФ

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  • 20.10.2022, 8:03
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В Италии арестовали сына губернатора Красноярского края РФ

Его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

Полиция Италии арестовала Артема Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Ему грозит экстрадиция в США, где его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщает «Радио Свобода».

Ранее федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке предъявил подобные обвинения пятерым гражданам России: кроме Усса, это Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. По данным Минюста США, они занимались закупкой подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также «отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

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