В Белгороде пожар: пылает подстанция «Южная» 2 20.10.2022, 8:06

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В российском городе начались перебои со светом.

19 октября в Белгороде зафиксирован масштабный пожар на подстанции «Южная». Это спровоцировало перебои электроснабжения в городе - во многих районах пропал свет.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

«В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения. Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора часа», — сообщил губернатор Белгородской области.

Настоящая причина возникновения пожара неизвестна.

Власти Украины не комментировали ситуацию, но украинские Телеграм-каналы также публикуют видео с место происшествия.

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