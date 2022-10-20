Польский аналитик Конрад Музыка: Минск готовится к войне 8 20.10.2022, 8:11

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Отрабатывается сценарий ввода войск в боевые действия.

Невиданное ранее количество беларусов получает повестки в военкоматы. Как заявляет официальный Минск, проверить анкетные данные резервистов должны до конца года.

«Проводится плановая работа по сверке учетных данных граждан Республики Беларусь. В соответствии с поручениями, которые дал Лукашенко, необходимо эту работу завершить до конца года», – заявил представитель мобилизационного управления Минобороны Александр Шальпук.

«Если смотреть на эти учения целостно, то кажется, что Минск готовится к войне. Потому что отработан каждый аспект функционирования белорусских вооруженных сил: от мобилизации до ввода войск в боевые действия», – считает польский военный аналитик Конрад Музыка.

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