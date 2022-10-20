закрыть
20 октября 2022, четверг, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польский аналитик Конрад Музыка: Минск готовится к войне

8
  • 20.10.2022, 8:11
  • 7,544
Польский аналитик Конрад Музыка: Минск готовится к войне

Отрабатывается сценарий ввода войск в боевые действия.

Невиданное ранее количество беларусов получает повестки в военкоматы. Как заявляет официальный Минск, проверить анкетные данные резервистов должны до конца года.

«Проводится плановая работа по сверке учетных данных граждан Республики Беларусь. В соответствии с поручениями, которые дал Лукашенко, необходимо эту работу завершить до конца года», – заявил представитель мобилизационного управления Минобороны Александр Шальпук.

«Если смотреть на эти учения целостно, то кажется, что Минск готовится к войне. Потому что отработан каждый аспект функционирования белорусских вооруженных сил: от мобилизации до ввода войск в боевые действия», – считает польский военный аналитик Конрад Музыка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип