Путин довел Россию до «эффекта шимми» 2 20.10.2022, 8:27

4,610

Контроль потерян, впереди обрыв.

Введение военного положения по всей территории России, скорее всего, произойдет уже через пару месяцев. Режим диктатора Владимира Путина вошел «в штопор».

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский политический и военный обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Он назвал режим Путина «тотальным банкротом» за неспособность ни эффективно воевать, ни наладить мирную жизнь. Управление, по его мнению, уже полностью утрачено. Единственное, что может еще делать диктатор, - это эскалировать ситуацию.

«Мотоциклист, теряющий контроль за своей машиной, пытается выправить траекторию, выкручивая ручку газа в надежде, что еще немного и мотоцикл «зацепится», поедет дальше прямо, преодолев «эффект шимми»... Режим не в состоянии добиться хоть какого-то результата ни в чем, поэтому выкручивает ручку», - рассказал эксперт.

Итогом такой тактики, по его мнению, будет вылет «мотоцикла» в лице России с трассы. Мюрид отметил, что Путин терпит поражение во всем, за что берется.

Например, трехдневный блицкриг на Киев превратился в кровавую затяжную войну, выиграть которую невозможно. Введение мобилизации также обернулось крахом, так как мобилизационная система полностью разрушена. Та же участь, очевидно, ожидает и военное положение. Управленческий ресурс истощен, поэтому нужного Кремлю эффекта не принесет. Все это сопровождается ростом общественного напряжения.

«Время событий резко ускоряется. Одна катастрофа сменяет другую», - сообщил Мюрид. Режим оказался на пороге своего краха. Однако перед тем, как исчезнуть, он заберет с собой столько человеческих жизней, сколько сможет.

«Путину и его клике деваться, в общем-то, некуда… Они пытаются сделать лишь одно: продлить свое никчемное существование. Да, за счет убийств людей и тотального разрушения окружающего пространства», - констатировал российский блогер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».