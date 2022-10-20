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Украинские морпехи подорвали российский УРАЛ, полный оккупантов

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  • 20.10.2022, 8:32
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Украинские морпехи подорвали российский УРАЛ, полный оккупантов

После нескольких выстрелов из миномета грузовик загорелся.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российских захватчиков, которые принесли войну на нашу землю. Морские пехотинцы нанесли врагу потери в технике, уничтожив УРАЛ войск страны-агрессора.

Автомобиль был «демилитаризован» вместе с личным составом «второй армии мира», который он перевозил. Об этом сообщили на официальной странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

УРАЛ оккупантов был уничтожен в Донецкой области. Украинские воины произвели по машине несколько выстрелов из миномета, после чего грузовик загорелся.

«Где-то на Донетчине вражеский УРАЛ под минометным огнем морпехов 1 отдельного батальона морской пехоты «принял непростое решение» и успешно демобилизовался с личным составом», – говорится в сообщении.

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