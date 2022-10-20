Украинские морпехи подорвали российский УРАЛ, полный оккупантов 2 20.10.2022, 8:32

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После нескольких выстрелов из миномета грузовик загорелся.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российских захватчиков, которые принесли войну на нашу землю. Морские пехотинцы нанесли врагу потери в технике, уничтожив УРАЛ войск страны-агрессора.

Автомобиль был «демилитаризован» вместе с личным составом «второй армии мира», который он перевозил. Об этом сообщили на официальной странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

УРАЛ оккупантов был уничтожен в Донецкой области. Украинские воины произвели по машине несколько выстрелов из миномета, после чего грузовик загорелся.

«Где-то на Донетчине вражеский УРАЛ под минометным огнем морпехов 1 отдельного батальона морской пехоты «принял непростое решение» и успешно демобилизовался с личным составом», – говорится в сообщении.

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