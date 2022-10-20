В Минске произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей 1 20.10.2022, 8:37

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Водитель каршеринговой службы не справился с управлением.

На столичной улице Вирская 19 октября произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Подробности аварии опубликовал телеграм-канал минской ГАИ.

Около 21.00 22-летний мужчина на автомобиле Volkswagen, принадлежащем каршеринговой службе, ехал по улице Вирской со стороны улицы Казинца в направлении улицы Брилевской, не справился с управлением, протаранил металическое ограждение и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Honda, Hyundai, Geely, Mercedes, затем опрокинулся.

В ДТП пострадали водитель и пассажир каршеринга, а также водитель и пассажир Honda. Все они доставлены в больницу.

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