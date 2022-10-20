Новый «котел» для армии РФ 1 Александр Коваленко

20.10.2022, 8:44

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Зачем Кремль выпустил на арену генерала Суровикина с пораженческой речью.

Мне нравится, как российская беспозвоночная пропаганда в одну глотку сейчас расхваливает пораженческую речь Суровикина о том, что российским оккупантам не удержать Херсон.

Все как один они хвалят генерала за правду, мол, именно такого отношения от армии к народу они и ждали!

Такое неприкрытое вылизывание зада Суровикина после того, как заявил о фактическом фиаско на правом берегу, не может как-нибудь коррелироваться с тем, как российская же пропаганда превозносила регулярную ложь от Минобороны РФ и сама же генерировала нарративы о том, что: «Да что той Украины? На два дня! Все по плану!».

Но самое главное, что о патовости российской группировки на правом берегу было понятно еще в июле. И вот удивительно, что это понимали многие, например я, но совершенно не понимало российское командование. А сейчас внезапно стало понимать.

Но пока это понимание пришло к командованию российских оккупационных войск с июля по октябрь, правобережной группировке россиян это стоило потерь более 8 тысяч. То есть если бы россияне начали бегство в июле, то они сохранили бы жизнь не менее 8 тысяч своих военнослужащих. Но нет.

Кстати, с правого берега они даже сейчас не особо будут форсированно убегать. Поэтому бои еще впереди будут.

То, что нес Суровикин, – это подготовка аудитории к неизбежному. Чтобы не так сильно стрессовали. Тем более, что таких стрессов у них впереди еще очень много.

Александр Коваленко, t.me

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