Госдеп США потребовал немедленно освободить Дарью Лосик 20.10.2022, 8:52

Дарья Лосик

Это касается и остальных белорусских политзаключенных.

Госдепартамент США встревожен новостями о задержании Дарьи Лосик и призывает белорусские власти освободить не только ее и ее супруга, но и всех политзаключенных. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

«Мы были встревожены, узнав на этой неделе, что Дарья Лосик, жена политзаключенного Игоря Лосика, теперь сама находится в тюрьме, как сообщается, за содействие экстремистской деятельности, дав интервью независимому СМИ, которое белорусские власти сочли «экстремистским», — сказал Патель.

Он напомнил, что муж Дарьи Лосик, Игорь Лосик с декабря 2021 года отбывает 15-летний срок «за работу блогером и журналистом белорусского бюро «Радио Свобода».

«Их четырехлетняя дочь осталась без родителей, единственное преступление которых состояло в том, что они мечтали о демократической, суверенной, процветающей Беларуси для своего поколения и работали над этим. Задержание Дарьи представляет собой еще одну атаку жестокого режима Лукашенко на права человека и основные свободы. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Дарьи и Игоря Лосиков и более 1300 политзаключенных (на самом деле их несколько тысяч — ред.), несправедливо задержанных белорусскими властями», — сказал представитель Госдепа.

Напомним, Дарью Лосик задержали 18 октября.

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